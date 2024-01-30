Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко вперше виходить заміж

Зірка "Дизель Шоу", комедійна акторка Вікторія Булітко поділилася зі своїми прихильниками радісною новиною.

Так, на своєму Youtube-каналі зірка повідомила, що вперше виходить заміж. Вікторія опублікувала кадри, як її хлопець, музикант Кирило Попович, освідчується їй у коханні.

Як виявилося, коханий акторки освідчився на її 41-й день народження 25 січня. Закохані у той день романтично вечеряли при свічках. Знаменитість нічого не підозрювала. Натомість її обранець продумав все заздалегідь. Кирило прикрасив кімнату свічками й квітами. І зрештою, ставши на одне коліно, він простягнув зірці каблучку. Вона спочатку розгубилася, але своїми кумедними танцями й щасливими вигуками все ж підтвердила згоду.

Вікторія Булітко виходить заміж

Вікторія Булітко виходить заміж

Вікторія Булітко виходить заміж

Своєю чергою, шанувальники акторки бурхливо відреагували на несподівану новину і в коментарях засипали наречених привітаннями.

Вітаю із заручинами! Дуже рада за вас!

Ну нарешті! Ура!

Віко, вітаю вас! Бажаю розкішного, прекрасного, незабутнього весілля, а також чарівної гармонії, злагоди та невичерпної любові!

Здивувала так здивувала, день народження минув на висоті. Молодець метелик, порадував кохану!

До слова, раніше акторка Вікторія Булітко не розголошувала подробиць особистого життя. Втім, відомо, що з Кирилом 2023 року артистка створила дует "METELyK" й навіть записала спільний романтичний трек і кліп. Наразі пара стрімко розвиває свою музичну кар'єру.

Вікторія Булітко виходить заміж

Нагадаємо, нещодавно зірка "Пліткарки" Ед Вествік теж освідчився відомій акторці. Для цього він обрав місце, яке розташовувалося на висоті трьох тисяч метрів.

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