Боялися ескалації: нардеп сказав, про що шкодують у НАТО

У НАТО шкодують, що тривалий час "велися" на ядерний шантаж Росії. Таку думку сьогодні висловили кілька чиновників у штабквартирі Альянсу, де українська делегація перебуває у відрядженні.

Про це написав народний депутат України Єгор Чернєв.

Очі таки розплющуються

За словами чиновників, зазначає нардеп, через страх перед ядерною ескалацією вони зважували не просто кожен крок, а навіть кожне слово, і тому час було втрачено. Тепер стало зрозуміло, що це була помилка, і сьогодні потрібно надолужувати втрачене та виправляти ситуацію.

Як відомо, сценарії реагування в разі ядерного удару Росії по НАТО вже є. Щодо такого ж удару по Україні, підкреслив Чернєв, сценарії реагування розглядаються.

"Добре, що очі наших колег з НАТО потроху відкриваються. Погано, що так пізно і повільно", – підсумував нардеп.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що НАТО має "глибоку інституційну провину" перед Україною, оскільки допустило початок війни в Україні.

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