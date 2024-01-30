Боялись эскалации: нардеп сказал, о чем сожалеют в НАТО

В НАТО сожалеют, что долгое время "велись" на ядерный шантаж России. Такое мнение сегодня высказали несколько чиновников в штаб-квартире Альянса, где украинская делегация находится в командировке.

Об этом написал народный депутат Украины Егор Чернев.

Глаза таки открываются

По словам чиновников, отмечает нардеп, из-за страха перед ядерной эскалацией, они взвешивали не просто каждый шаг, а даже каждое слово, и потому время было потеряно. Теперь стало ясно, что это была ошибка, и сегодня нужно наверстывать утраченное и исправлять ситуацию.

Как известно, сценарии реагирования на случай ядерного удара России по НАТО уже есть. В случае такого же удара по Украине, подчеркнув Чернев, сценарии реагирования рассматриваются.

"Хорошо, что глаза наших коллег из НАТО понемногу открываются. Плохо, что так поздно и медленно", – подытожил нардеп.

Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что у НАТО есть "глубокая институциональная вина" перед Украиной, поскольку допустило начало войны в Украине.

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