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АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Михаил Мудрик / Фото: Associated Press

В центральном поединке 22-го тура АПЛ "Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Ливерпуля".

30 января – 1 февраля состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Во вторник "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сразится с "Ноттингемом", "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Фулхэму", а "Ньюкасл" попытается обыграть "Астон Виллу".

В среду действующий чемпион "Манчестер Сити" примет "Бернли", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет гостить у "Тоттенхэма", а в центральном поединке тура сойдутся "Ливерпуль" и "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур в четверг. В этот день "Борнмут" Ильи Забарного на выезде встретится с "Вест Хэмом", а "Манчестер Юнайтед" проведет гостевой поединок против "Вулверхэмптона".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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  • После 21-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (48 очков). Далее расположились "Манчестер Сити" (43, игра в запасе), "Арсенал" (43) и "Астон Вилла" (43).
  • Матчи 23-го тура английской Премьер-лиги состоятся 3 – 5 февраля.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Вторник, 30 января
21:30 НОТТИНГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
21:45 ЛУТОН   _:_   БРАЙТОН
21:45 ФУЛХЭМ   _:_   ЭВЕРТОН
22:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
22:15 АСТОН ВИЛЛА   _:_   НЬЮКАСЛ
Среда, 31 января
21:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БЕРНЛИ
21:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   БРЕНТФОРД
22:15 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ЧЕЛСИ
Четверг, 1 февраля
21:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   БОРНМУТ
22:15 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 21-го тура

Таблица АПЛ после 21-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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