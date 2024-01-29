АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке 22-го тура АПЛ "Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Ливерпуля".
30 января – 1 февраля состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Во вторник "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сразится с "Ноттингемом", "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Фулхэму", а "Ньюкасл" попытается обыграть "Астон Виллу".
В среду действующий чемпион "Манчестер Сити" примет "Бернли", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет гостить у "Тоттенхэма", а в центральном поединке тура сойдутся "Ливерпуль" и "Челси" Михаила Мудрика.
Завершится тур в четверг. В этот день "Борнмут" Ильи Забарного на выезде встретится с "Вест Хэмом", а "Манчестер Юнайтед" проведет гостевой поединок против "Вулверхэмптона".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.
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- После 21-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (48 очков). Далее расположились "Манчестер Сити" (43, игра в запасе), "Арсенал" (43) и "Астон Вилла" (43).
- Матчи 23-го тура английской Премьер-лиги состоятся 3 – 5 февраля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|Вторник, 30 января
|21:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|21:45
|ЛУТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|21:45
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|22:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|22:15
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Среда, 31 января
|21:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БЕРНЛИ
|21:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:15
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Четверг, 1 февраля
|21:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БОРНМУТ
|22:15
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 21-го тура
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