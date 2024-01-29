АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

30 января – 1 февраля состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Во вторник "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сразится с "Ноттингемом", "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Фулхэму", а "Ньюкасл" попытается обыграть "Астон Виллу".

В среду действующий чемпион "Манчестер Сити" примет "Бернли", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет гостить у "Тоттенхэма", а в центральном поединке тура сойдутся "Ливерпуль" и "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур в четверг. В этот день "Борнмут" Ильи Забарного на выезде встретится с "Вест Хэмом", а "Манчестер Юнайтед" проведет гостевой поединок против "Вулверхэмптона".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

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После 21-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (48 очков). Далее расположились "Манчестер Сити" (43, игра в запасе), "Арсенал" (43) и "Астон Вилла" (43).

Матчи 23-го тура английской Премьер-лиги состоятся 3 – 5 февраля.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 21-го тура

Таблица АПЛ после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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