Часть Кривого Рога осталась без света и тепла: когда восстановят

В результате ночной атаки беспилотников часть Кривого Рога и района остались без электроэнергии и отопления. Возвратить людям свет и тепло планируют сегодня до конца дня.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"После атаки по состоянию на сейчас в Криворожском районе вообще примерно 40 тысяч абонентов без света, часть из них мы уже подключили. Было более 50 тысяч. Специалисты уже работают, чтобы восстановить. Уверен, что до конца дня мы это все восстановим", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, в городе и районе около 45 тысяч потребителей остаются без отопления. По словам Лисака, с утра были перебои с электричеством и теплом на объектах критической инфраструктуры. В частности, в медицинских заведениях. Их подключили к альтернативным источникам энергии.

Также были обесточены две шахты. под землей было заблокировано более 100 горняков. Все их уже подняли на поверхность.

Напомним, утром в "Укрэнерго" сообщили, что ночью РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры. Было повреждение на одной из подстанций НЭК.

Стало известно, что РФ ударила дронами по Днепропетровщине. Из-за "прилетов" произошли масштабные отключения света в Криворожском районе.

Читайте также: