Частина Кривого Рогу залишилася без світла і тепла: коли відновлять

Внаслідок нічної атаки безпілотників частина Кривого Рогу та району залишилися без електроенергії та опалення. Повернути людям світло і тепло планують сьогодні до кінця дня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після атаки станом на зараз у Криворізькому районі взагалі десь приблизно 40 тисяч абонентів без світла, частину з них ми вже підключили. Було більше понад 50 тисяч. Фахівці вже працюють, щоб поновити. Впевнений, що до кінця дня ми це все відновимо", - наголосив чиновник.

Крім того, у місті та районі близько 45 тисяч споживачів залишаються без опалення. За словами Лисака, зранку були перебої з електрикою і теплом на об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, у медичних закладах. Їх під'єднали до альтернативних джерел енергії.

Також було знеструмлено дві шахти. під землею було заблоковано понад 100 гірників. Всіх їх вже підняли на поверхню.

Нагадаємо, зранку в "Укренерго" повідомили, що вночі РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури. Було пошкодження на одній з підстанцій НЕК.

Стало відомо, що РФ вдарила дронами по Дніпропетровщині. Через "прильоти" сталися масштабні відключення світла у Криворізькому районі.

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