РФ вдарила дронами по Дніпропетровщині: в області масштабні відключення світла

Вночі проти 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район у Дніпропетровській області безпілотниками. Через влучання сталися масштабні відключення світла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три "Шахеди" збили оборонці з ПвК "Схід". Але є і влучання БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару безпілотників в регіоні знеструмлено понад 40 тисяч абонентів. Зокрема, без електрики залишилися дві шахти. Під землею залишалися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню, наголосив Лисак.

Своєю чергою, очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що удар безпілотників стався по критичній інфраструктурі міста.

"Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста. Зокрема, частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамваю, міського трамваю та тролейбуса", - повідомив чиновник.

Станом на 07:00 вдалося відновити електропостачання для 60 тис. абонентів. На ранок усі лікарні також з електроенергією. Крім того, відновив роботу тролейбус та міський трамвай, але швидкісний - поки не працює. Котельня "Теплоцентралі" №2 також знеструмлена. За словами Вілкула, на даний момент в одній шахті залишилося 19 шахтарів. Інших було евакуйовано.

Нагадаємо, в компанії "Укренерго" повідомили, що вночі РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкодження на одній з підстанцій НЕК. Масштабні відключення сталися у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Читайте також: