Дощ і сильний вітер: якою буде погода в Україні 2 лютого

Холодно буде на високогір'ї.

У п'ятницю, 2 лютого, в Україні стане тепліше: прогнозують "плюсову" температуру. Втім, буде сильний вітер, а також невеликий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім півдня, а вдень в Карпатах, на Закарпатті та сході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів синоптики не прогнозують. На заході країни вночі пориви вітру будуть сягати 15-18 м/с.

В Україні температура повітря протягом доби становитиме від 2° морозу до 3° тепла. На високогір'ї Карпат стовпчики термометрів покажуть 1-6° морозу. Вдень на півдні країни температура підніметься до +1-6°.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 2 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі в регіоні - невеликий мокрий сніг. Вдень опадів не передбачається. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 2° морозу до 3° тепла. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 0-2° тепла.

Погода у лютому

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Україні цього року очікується теплий лютий. Середня температура буде навіть трохи вищою за норму.

За прогнозами синоптиків, у лютому середня місячна температура прогнозується від 4 до 2 градусів тепла. Місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, у Карпатах подекуди 74-83 мм.

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