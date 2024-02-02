Аналітики розкрили довгострокові плани Путіна щодо окупованих територій України

Кремль збирається інтегрувати тимчвасово окуповані українські території до РФ упродовж наступних шести років.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Володимир Путін заявив, що Росія планує, щоб тимчасово окуповані території України були на одному рівні з РФ в невизначених ключових областях до 2030 року. Це свідчить про те, що Москва приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок", - вважають експерти.

Крім того, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях. Він зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з тимчасово окупованими регіонами України.

Раніше стало відомо, що у Кремлі готуються до нового наступу на Україну. Попри великі втрати, російський диктатор переконаний, що його окупаційні війська можуть повернути ініціативу після місяців втрати позицій.

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