У Кропивницькому та районі спрацювала ППО

Ворог знову надокучав українцям.
Масована дронова атака відбулася на Кіровоградщину та сусідні області.
Про це заявив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі.
"Попередньо - без постраждалих. Тривогу не ігноруємо. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли, що у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи.
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