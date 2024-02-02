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У Кропивницькому та районі спрацювала ППО

У Кропивницькому та районі спрацювала ППО

За попередньою інформацією, - без постраждалих

Ворог знову надокучав українцям.

Масована дронова атака відбулася на Кіровоградщину та сусідні області.

Про це заявив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. 

Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі.

"Попередньо - без постраждалих. Тривогу не ігноруємо. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли, що у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи

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