Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками: куди рухаються

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Повітряні Сили ЗСУ попередили про кілька груп ворожих безпілотників, які рухаються територією України:
1. БпЛА у Донецькій області рухаються на схід;
2. БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей рухаються у напряму Донецької області, курс південно-східний;
3. БпЛА на Кіровоградщині, курс на Кременчук;
4. БпЛА на Миколаївщині з Херсонщини, курс північно-західний;
5. БпЛА у Миколаївській області, курс північний;
6. БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря, курс північно-східний.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ворожу тактичну авіацію в акваторії Азовського моря та рух безпілотників.
Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.
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