Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками: куди рухаються

Повітряні Сили ЗСУ попередили про кілька груп ворожих безпілотників, які рухаються територією України:

1. БпЛА у Донецькій області рухаються на схід;

2. БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей рухаються у напряму Донецької області, курс південно-східний;

3. БпЛА на Кіровоградщині, курс на Кременчук;

4. БпЛА на Миколаївщині з Херсонщини, курс північно-західний;

5. БпЛА у Миколаївській області, курс північний;

6. БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря, курс північно-східний.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ворожу тактичну авіацію в акваторії Азовського моря та рух безпілотників.

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