Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками: куда двигаются

Воздушные Силы ВСУ предупредили о нескольких группах вражеских беспилотников, которые двигаются по территории Украины:

1. БпЛА в Донецкой области двигаются к востоку;

2. БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Донецкой области, курс юго-восточный;

3. БпЛА в Кировоградской области, курс на Кременчуг;

4. БпЛА на Николаевщине из Херсона, курс северо-западный;

5. БпЛА в Николаевской области, курс северный;

6. БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей по акватории Черного моря, курс северо-восточный.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников.

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