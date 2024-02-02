Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками: куда двигаются

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Воздушные Силы ВСУ предупредили о нескольких группах вражеских беспилотников, которые двигаются по территории Украины:
1. БпЛА в Донецкой области двигаются к востоку;
2. БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Донецкой области, курс юго-восточный;
3. БпЛА в Кировоградской области, курс на Кременчуг;
4. БпЛА на Николаевщине из Херсона, курс северо-западный;
5. БпЛА в Николаевской области, курс северный;
6. БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей по акватории Черного моря, курс северо-восточный.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников.
Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.
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