На Сумщині пролунало понад 100 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 1 лютого 2024.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 107 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл 2 БпЛА (FPV-дрони) та обстріли з мінометів (13 вибухів) і артилерії (12 вибухів).

Великописарівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух) та обстріли з мінометів (11 вибухів) і артилерії (12 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (6 вибухів), артобстріли (20 вибухів) і гранатометний обстріл (СПГ) (7 вибухів).

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ворожу тактичну авіацію в акваторії Азовського моря та рух безпілотників.

Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.

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