Байден закликав далі допомагати Україні

Мовляв, у США не лише моляться за мир, а й працюють над його підтриманням у світі.

США працюють над забезпеченням миру для українського народу перед обличчям путінської агресії та повинні продовжувати допомагати Києву. На цьому наголосив президент США Джо Байден під час промови на Національному молитовному сніданку в Капітолії у Вашингтоні, у четвер, 1 лютого 2024 року.

Про це пише "Голос Америки".

"Виклик нашого часу нагадує нам про нашу відповідальність як країни - допомагати одне одному, сприяти справедливому і міцному миру, підтримувати його за кордоном і тут, удома", - сказав Байден.

У своїй промові перед учасниками молитовного сніданку Байден спочатку згадав про ситуацію в Газі:

"Ми цінуємо та молимося за втрачені життя, за родини, покинуті напризволяще, за тих, хто живе в жахливих обставинах, за невинних чоловіків, жінок і дітей, взятих у заручники, за тих, хто опинився під бомбардуванням або втратив оселі, і не знає, звідки прийде наступний обід, і чи буде він взагалі, або коли зможе повернутися додому".

Він наголосив, що у США не лише моляться за мир, а й працюють над його підтриманням у світі.

"Ми активно працюємо для забезпечення миру, безпеки, гідності для ізраїльського народу та палестинського народу. Я займаюся цим день і ніч. І, як і багато хто з вас у цій залі, працюю над тим, щоби повернути наших заручників додому, щоб полегшити гуманітарну кризу та встановити мир у Газі та Ізраїлі, стабільний мир між двома державами. Для двох народів. Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми мусимо продовжувати допомагати їм", - сказав Байден.

Байден назвав США "унікальною країною, єдиною, яка заснована на ідеї" і заявив, що весь світ спостерігає за США як за великою державою. Він закликав американців до єднання:

"Я сподіваюся, що ми продовжимо вірити, що наші найкращі дні попереду, і як нація ми продовжуємо вірити в чесність, порядність, гідність і повагу... Разом ми віримо в Америку. Це моя молитва - пам'ятати, хто ми є! Ми - Сполучені Штати Америки. Немає нічого, і я кажу це щиро, нічого, що виходить за рамки наших можливостей, якщо ми будемо діяти разом. Ми єдина нація у світі, яка вийшла з будь-якої кризи, сильнішою, ніж ми входили, коли діяли разом!" - сказав Байден.

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Нагадаємо, до України приїхала заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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