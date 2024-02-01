І не Байден, і не Трамп: у США знову популярний Кеннеді

На виборах президента США близько 10% американців готові проголосувати за незалежного кандидата зі знаменитої династії.

На тлі непопулярності провідних кандидатів від Демократичної та Республіканської партії Джо Байдена та Дональда Трампа серед американців зростає прихильність до незалежних кандидатів. Серед них — Роберт Кеннеді-молодший, син одного з найвідоміших представників цієї династії.

Таку думку висловив колишній посол України у США Олег Шамшур у статті для ZN.UA.

Український дипломат відзначив, що, за останнім опитуванням Reuters/Ipsos, Трамп випереджає Байдена з результатом 40% проти 34%, а решта опитаних або не впевнені у своєму виборів, або планують голосувати за когось іншого, або ні за кого.

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“З огляду на непопулярність у американських виборців повторення двобою Байдена й Трампа (проти цього висловлюється понад 50% американців) зросла увага до незалежних кандидатів, які не представляють жодної з двох головних партій”, – зауважив Олег Шамшур.

Найпопулярнішим з нинішніх незалежних кандидатів, за інформацією експосла, є син Роберта Кеннеді (одного з найвідоміших представників цієї династії) – Роберт Кеннеді-молодший. Йому готові віддати голоси близько 10% американців.

“Навряд чи будь-який із нинішніх незалежних кандидатів може скласти реальну конкуренцію кандидатам від Демократичної та Республіканської партій у цьому президентському циклі... Проте й наявність незалежних кандидатів, і влада геронтократії в обох великих партіях свідчать про кризу двопартійної системи США й можливість появи потужних альтернативних постатей уже під час політичних баталій 2028 року”, – припустив Шамшур.

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