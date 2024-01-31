Буданов прокоментував атаки безпілотніків на російську інфраструктуру: "Існує план"

Він включає всі основні об'єкти критичної та військової інфраструктури РФ.

Останнім часом військові об'єкти Росії дедалі частіше атакують безпілотники. Удари по російській інфраструктурі можуть посилитися.

Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав в інтерв'ю CNN.

Усе справедливо

Буданов відмовився визнавати причетність України до атак дронів на території РФ. Утім, він заявив, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що в цей план включені всі основні об'єкти критичної та військової інфраструктури Російської Федерації", – каже голова української розвідки.

Буданов акцентує, що тепер російські громадяни бачать реальну картину так званої "СВО". Насправді це війна, і вона вже на території РФ.

"Вони (росіяни – ред.) бачать нафтобази, що горять, зруйновані будівлі фабрик і заводів і так далі. Це все вигідно", – стверджує він.

Раніше Буданов приголомшив новими прогнозами про те, як закінчиться війна.

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