Буданов прокомментировал атаки беспилотников на российскую инфраструктуру: "Существует план"

Он включает все основные объекты критической и военной инфраструктуры РФ.
В последнее время военные объекты России все чаще атакуют беспилотники. Удары по русской инфраструктуре могут усилиться.
Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью CNN.
Все справедливо
Буданов отказался признавать причастность Украины к атакам дронов на территории РФ. Впрочем, он заявил, что такие операции "вполне возможны".
"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической и военной инфраструктуры Российской Федерации", – говорит глава украинской разведки.
Буданов акцентирует внимание, что теперь российские граждане видят реальную картину так называемой "СВО". На самом деле, это война, и она уже на территории РФ.
"Они (россияне – ред.) видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все выгодно", – утверждает он.
Ранее Буданов ошеломил новыми прогнозами о том, как закончится война.
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