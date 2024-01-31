Буданов прокомментировал атаки беспилотников на российскую инфраструктуру: "Существует план"

Он включает все основные объекты критической и военной инфраструктуры РФ.

В последнее время военные объекты России все чаще атакуют беспилотники. Удары по русской инфраструктуре могут усилиться.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью CNN.

Все справедливо

Буданов отказался признавать причастность Украины к атакам дронов на территории РФ. Впрочем, он заявил, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической и военной инфраструктуры Российской Федерации", – говорит глава украинской разведки.

Буданов акцентирует внимание, что теперь российские граждане видят реальную картину так называемой "СВО". На самом деле, это война, и она уже на территории РФ.

"Они (россияне – ред.) видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все выгодно", – утверждает он.

Ранее Буданов ошеломил новыми прогнозами о том, как закончится война.

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