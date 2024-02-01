И не Байден, и не Трамп: в США снова популярен Кеннеди

На выборах президента США около 10% американцев готовы проголосовать за независимого кандидата из знаменитой династии.

На фоне непопулярности ведущих кандидатов от Демократической и Республиканской партии Джо Байдена и Дональда Трампа среди американцев растет расположение к независимым кандидатам. Среди них – Роберт Кеннеди-младший, сын одного из самых известных представителей этой династии.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Олег Шамшур в статье ZN.UA.

Украинский дипломат отметил, что, по последнему опросу Reuters/Ipsos, Трамп опережает Байдена с результатом 40% против 34%, а остальные опрошенные либо не уверены в своем выборе, либо планируют голосовать за кого-то другого, или ни за кого.

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"Учитывая непопулярность у американских избирателей повторения поединка Байдена и Трампа (против этого высказывается более 50% американцев), возросло внимание к независимым кандидатам, которые не представляют ни одной из двух главных партий", — отметил Олег Шамшур.

Самым популярным из нынешних независимых кандидатов, по информации экс-посла, является сын Роберта Кеннеди (одного из известнейших представителей этой династии) – Роберт Кеннеди-младший. Ему готовы отдать голоса около 10% американцев.

“Вряд ли любой из нынешних независимых кандидатов может составить реальную конкуренцию кандидатам от Демократической и Республиканской партий в этом президентском цикле... Однако и наличие независимых кандидатов, и власть геронтократии в обеих крупных партиях свидетельствуют о кризисе двухпартийной системы США и возможности появления мощных альтернативных фигур уже во время политических баталий 2028 года", – предположил Шамшур.

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