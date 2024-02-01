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РФ скинула авіабомби цивільну лікарню на Харківщині: є постраждалі

РФ скинула авіабомби цивільну лікарню на Харківщині: є постраждалі

Саме так виглядають 500-кілограмові КАБи, які росіяни скидають на мирні українські міста і села / Фото: Вікіпедія

Росіяни скинули дві авіабомби на цивільну лікарню у Великому Бурлуці на Харківщині.

Російські окупанти скинули дві керовані авіабомби (КАБи) на лікарню у селищі Великий Бурлук у Харківській області.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і керівник Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"О 21:50 окупанти вдарили по с. Великий Бурлук Куп’янського району. Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні", – каже Синєгубов.

Тимошко уточнив, що одна авіабомба впала поруч, друга – пряме влучання. Було проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники медзакладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. З 33 хворих – двоє лежачих.

Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.  Ліквідація наслідків триває.

"Є потерпілі, дані будуть пізніше", – додав Володимир Тимошко.

Нагадаємо, що пізно ввечері 31 січня російські окупанти знову атакували Харків "Шахедами".

Внаслідок російської атаки по Харкову дронами-камікадзе "Шахед" 30 січня четверо людей отримали поранення, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазин.

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