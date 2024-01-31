До України приїхала заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд

У середу, 31 січня, до України прибула заступниця Ентоні Блінкена Вікторія Нуланд.

Вікторія Нуланд під час свого візиту до України зустрінеться з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством.

Про це повідомляє Посольство США в Україні.

"Вітаю з поверненням в Україну Заступницю Державного секретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні", - зазначила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати від США високоточні реактивні снаряди малого діаметра наземного базування GLSDB.

У міністерстві оборони Сполучених Штатів також підтвердили, що Україна отримає обіцяні їй бомби GLSDB згідно з раніше досягнутими домовленостями, проте точних років не вказали.

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