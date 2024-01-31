В Украину приехала заместительница Госсекретаря США Виктория Нуланд

В среду, 31 января, в Украину прибыла заместительница Энтони Блинкена Виктория Нуланд.
Виктория Нуланд во время своего визита в Украину встретится с лидерами правительства, ветеранами и гражданским обществом.
Об этом сообщает Посольство США в Украине.
"Приветствую с возвращением в Украину Заместительницу Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую преданность победе над российской агрессией в Украине", — отметила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные могут получить от США высокоточные реактивные снаряды малого диаметра наземного базирования GLSDB.
В министерстве обороны Соединенных Штатов также подтвердили, что Украина получит обещанные ей бомбы GLSDB согласно ранее достигнутым договоренностям, однако точных лет не указали.
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