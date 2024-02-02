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В Кропивницком и районе сработала ПВО

В Кропивницком и районе сработала ПВО

По предварительной информации — без пострадавших

Враг снова надоел украинцам.

Массированная дроновая атака произошла в Кировоградской области и соседних областях.

Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе.

"Предварительно — без пострадавших. Тревогу не игнорируем. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали, что в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы.

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