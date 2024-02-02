В Ужгороді запроваджують карантин: що відомо

В Ужгороді фіксується різке ускладнення епідситуації із захворюваністю ГРВІ та грип в Ужгороді. Через це з понеділка, 5 лютого, у місті запроваджують карантин.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Як зазначив журналіст, всі школи Ужгорода йдуть на карантин. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії в міській раді. обмеження стосуються також міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять.

"Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі. В Мукачеві та Берегові діти вже на дистанційному навчанні", – додав він.

Раніше йшлося про те, що у деяких містах України можуть повернути карантинні заходи через COVID-19.

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