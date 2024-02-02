В Ужгороде вводят карантин: что известно

В Ужгороде фиксируется резкое осложнение эпидситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде. Поэтому с понедельника, 5 февраля, в городе вводят карантин.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

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Как отметил журналист, все школы Ужгорода уходят на карантин. Такое решение было принято сегодня на заседании противоэпидемической комиссии в городском совете. ограничения относятся также к городским художественным и спортивным школам, за исключением индивидуальных занятий.

"Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме. В Мукачево и Берегово дети уже на дистанционном обучении", — добавил он.

Ранее говорилось, что в некоторых городах Украины могут вернуть карантинные меры через COVID-19.

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