У Китаї стратили пару, яка викинула двох дітей із вікна багатоповерхівки

У Китаї стратили пару за те, що вони викинули двох дітей з вікна багатоповерхівки. Чжана Бо та Йе Ченчень засудили до страти у грудні 2021 року. Їх умертвили смертельною інʼєкцією. Ця історія викликала обурення в усій країні.

Про це пише CNN.

Чоловіка та його дівчину визнали винними у вбивстві дітей від його першого шлюбу. Вони інсценували вбивство - діти нібито випадково випали з вікна.

Чжан Бо, батько, закрутив роман із Йе Ченчень і спочатку приховував той факт, що він одружений і має дітей. Але Йе дізналася про це, і Чжан зрештою розлучився з дружиною заради неї, йдеться в рішенні Верховного суду Китаю.

Йе Ченчень вважала двох дітей Чжана Бо "перешкодою і тягарем для їхнього майбутнього спільного життя", тому вона неодноразово закликала вбити малюків і погрожувала розірвати з ним стосунки, якщо він цього не зробить.

За попередньою змовою, у листопаді 2020 року Чжан викинув дворічну дочку та однорічного сина з вікна, коли вони гралися в спальні. Діти розбилися на смерть.

Верховний суд заявив, що злочин пари "серйозно ставить під сумнів правові та моральні принципи", назвавши мотиви злочину "надзвичайно огидними та особливо жорстокими".

Новина про їхню страту зібрала сотні мільйонів переглядів у китайській соціальній мережі Weibo, де це стало головною темою.

Нагадаємо, нещодавно у США вперше стратили в'язня за допомогою чистого азоту. Спроби вбити Кеннета Сміта за допомогою смертельної ін'єкції 2018 року провалилися, і лише 26 січня цього року для його другої страти використали новий азотний газ.

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