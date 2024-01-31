Дослідник зробив племінний ритуал і почувався приниженим, дізнавшись, що це означає – відео

Дослідник зазнав болісного ритуалу лише для того, щоб згодом виявити його символізм, внаслідок чого він почувався доволі приниженим.

Майк Корі документує свій досвід подорожей на YouTube-каналі Fearless & Far, відвідуючи країни на всіх континентах і занурюючись у їхню культуру.

У своєму останньому відео під назвою "Сварливі бабусі з племені мені проколюють ніс" Корі знайомиться з племенем батонга, яке мешкає у сільській місцевості на півночі Зімбабве.

Тонга можуть простежити своє походження до Центральної Африки, прибувши до Зімбабве близько 300 н.е.

Після прибуття до села він вирішив пройти один із обрядів посвячення племені, який він робив у попередніх пригодах для своїх 2,54 мільйона підписників.

Корі вирішив проколоти перегородку без анестезії, використовуючи як голку лише шип, вагаючись між більшим та меншим.

Пояснюючи своє остаточне рішення, він сказав: "Це голки акації. Вони ростуть тут у кущах і так роблять пірсинг".

Потім він приступив до "смачного" місцевого обіду, що містив м'яку кашу та бамію, перш ніж сільські бабусі спробували проткнути йому ніс шипом.

Проте все минуло не так гладко, як планувалося: бабуся витратила близько 15 хвилин, викручуючи його через перегородку.

На жаль, справа не дійшла до кінця, а лише наполовину.

Потім він розповів після процесу: "Після цього я зрозумів у ході розмови, що це обряд посвяти для молодих дівчат, які переживають статеве дозрівання і готуються одружитися зі своїм чоловіком – це те, що ми зробили сьогодні. Іноді під час подорожей припускаєшся помилок, і в спілкуванні щось втрачається. Отже, я тепер маю обряд посвяти для дівчинки-підлітка. Але все ж таки я відчуваю, що трохи подорослішав".

У будь-якому випадку, Корі закінчив відео, відсвяткувавши це разом із племенем батонга, яке дуже привітно поставилося до нього, сказавши, що бабусі "не такі сварливі, як здаються".

Нагадаємо, National Geographic назвав 20 найкрутіших подорожей 2024 року. У кожному пункті призначення запропоновано унікальні заходи.

Читайте також: