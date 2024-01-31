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Ранковий удар по Херсону: що відомо про наслідки та потерпілих

Ранковий удар по Херсону: що відомо про наслідки та потерпілих

Наслідки удару РФ по Херсону / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти вранці вгатили по Херсону.

Окупаційні війська Росії вранці 31 січня обстріляли Корабельний район Херсона – поранення отримав чоловік. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко. 

"Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 року народження.  Наразі він ушпиталений з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості", - уточнив Мрочко.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсонську область, поціливши у житлові квартали населених пунктів – є жертва та постраждалі.

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