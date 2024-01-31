Удар РФ по Донеччині – є жертва та поранені

Окупаційні війська Росії протягом минулої доби вбили одну людину на Донеччині, ще дев'ятеро – поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкин.

Так, окупанти вбили мешканця Авдіївки.

У Покровську поранено шестеро людей, Часів Яр – двоє поранених, Нью-Йорк – один поранений.

Філашкин уточнив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсонську область, поціливши у житлові квартали населених пунктів – є жертва та постраждалі.

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