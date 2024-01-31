Удар РФ по Донеччині – є жертва та поранені

Окупанти продовжують вбивати цивільне населення України.
Окупаційні війська Росії протягом минулої доби вбили одну людину на Донеччині, ще дев'ятеро – поранені.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкин.
Так, окупанти вбили мешканця Авдіївки.
У Покровську поранено шестеро людей, Часів Яр – двоє поранених, Нью-Йорк – один поранений.
Філашкин уточнив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсонську область, поціливши у житлові квартали населених пунктів – є жертва та постраждалі.
Читайте також провідні новини дня: