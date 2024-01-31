Удар РФ по Донетчине – есть жертва и раненые

оккупанты продолжают убивать гражданское население Украины.
Оккупационные войска России за прошедшие сутки убили одного человека в Донецкой области, еще девять – ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Так, оккупанты убили жителя Авдеевки.
В Покровске ранены шесть человек, Часов Яр – двое раненых, Нью-Йорк – один раненый.
Филашкин уточнил, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, оккупанты обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы населенных пунктов – есть жертва и пострадавшие.
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