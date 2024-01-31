Удар РФ по Донетчине – есть жертва и раненые

Оккупационные войска России за прошедшие сутки убили одного человека в Донецкой области, еще девять – ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Так, оккупанты убили жителя Авдеевки.

В Покровске ранены шесть человек, Часов Яр – двое раненых, Нью-Йорк – один раненый.

Филашкин уточнил, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, оккупанты обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы населенных пунктов – есть жертва и пострадавшие.

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