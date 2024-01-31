Повітряна тривога оголошена у частині України: яка загроза

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
В частині України вранці 31 січня оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Сирени тривоги лунають на Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині та в окупованому Криму.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – закликали в ПС.
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Нагадаємо, російські війська в ніч проти 31 січня атакували Україну 20 дронами Shahed-136/131 та ракетами "Іскандер".
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