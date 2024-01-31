ЗСУ відновили втрачені позиції в районі Горлівки - аналітики ISW

Втім, окупанти також мають незначні просування на Донбасі.

Українські Збройні сили відновили раніше втрачені позиції приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки Донецької області.

Про це повідомили у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На опублікованому 29 січня геолокованому відео видно, як українські війська атакують і захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

Своєю чергою, росіяни нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута на Донеччині. На геолокованих кадрах за 29 січня видно, як підрозділи російського 102-го мотострілецького полку (Південний військовий округ) захоплюють позиції на південний захід від міста в дачній зоні уздовж дороги T0504 Бахмут-Іванівське.

Крім того, 30 січня позиційні бойові дії тривали поблизу Авдіївки на Донеччині. Втім, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було, наголошують в ISW.

Зазначається, що російські сили нещодавно здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі.

Нагадаємо, аналітики ISW також повідомляли, що російські окупанти розпочали нову фазу наступу на межі Харківщини і Луганщини. Це може дозволити окупантами досягти тактичних просування на Куп’янському напрямку. Втім, навряд чи забезпечать значні оперативні успіхи.

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