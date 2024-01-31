ВСУ восстановили утраченные позиции в районе Горловки — аналитики ISW

Впрочем, оккупанты также имеют незначительные продвижения на Донбассе.

Украинские Вооруженные силы восстановили ранее утраченные позиции примерно в трех километрах северо-западнее Горловки Донецкой области.

Об этом сообщили в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На опубликованном 29 января геолокированном видео видно, как украинские войска атакуют и захватывают несколько позиций примерно в трех километрах северо-западнее Горловки.

В свою очередь, россияне недавно продвинулись юго-западнее Бахмута на Донетчине. На геолокированных кадрах за 29 января видно, как подразделения российского 102-го мотострелкового полка (Южный военный округ) захватывают позиции юго-западнее города в дачной зоне вдоль дороги T0504 Бахмут-Ивановское.

Кроме того, 30 января позиционные боевые действия продолжались вблизи Авдеевки Донецкой области. Впрочем, подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было, подчеркивают ISW.

Отмечается, что российские силы недавно совершили неудачный штурм юго-западнее Донецка на фоне позиционных боев в этом районе.

Напомним, аналитики ISW также сообщали, что российские кафиры начали новую фазу наступления на границе Харьковщины и Луганщины. Это может позволить кафирам достичь тактических продвижения на Купянском направлении. Впрочем, вряд ли обеспечат значительные оперативные успехи.

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