РФ ударила по Бериславу: погибли два волонтера из Франции

Еще трое иностранцев и один украинец были ранены.

Сегодня, 1 февраля, российские военные в очередной раз атаковали Берислав Херсонской области. В результате атаки оккупантов погибли два гражданина Франции.

Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба Нацполиции.

"Армия РФ убила двух граждан Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы. Среди раненых также активист украинского представительства организации", – отметил Прокудин.

По информации Нацполиции, иностранцы погибли в результате атаки вражеских БПЛА.

"Предварительно установлено, что погибшие мужчины были гражданами Франции. Трое раненых, среди которых и женщина, также иностранцы. Четвертый мужчина, получивший травмы – 41-летний одессит. Все пострадавшие приехали в Херсонскую область как волонтеры. В результате атаки существенно повреждены их транспортные средства" ", – отметили в полиции.

Раненых и погибших полицейские вместе с медиками доставили в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, 31 января сообщалось, что россияне атаковали дроном супругов на мотоцикле в Бериславе. Мужчина и женщина получили взрывные травмы и осколочные ранения.

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