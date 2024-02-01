Буданов преподнес сюрприз Путину: как российский "Ивановец" пошел ко дну

Стоимость утраченного Россией корабля составляет ориентировочно $60-70 млн. долларов. По предварительным данным, на борту находились около 40 окупантов, которые скорее всего тоже погибли.

Главное управление разведки Минобороны Украины продолжает поражать! Украинским бойцам удалось уничтожить очередной "русский военный корабль" под названием "Ивановец". Судно настигла карма, а точнее украинские морские дроны!

И это еще не всё! Главный разведчик страны Кирилл Буданов ошеломил прогнозом войны и пообещал сделать следующие 6 месяцев "зажигательными" для россиян! Детали блестящей работы ГУР и чем закончится война по мнению генерала Буданова, идет речь в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

1 февраля бойцы Главного управления разведки похвастались новым успехом на море. Украинские операторы дронов успешно подстрелили в море российский ракетный катер "Ивановец". Это большой ракетный катер проекта 12411 "Молния", предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей, десанта и транспорта, а также прикрытия от надводных и воздушных угроз.

В рамках блестящей операции ГУР, беспилотники незаметно заплыли в озеро Донузлав на западе Крыма. Там на рейде как раз и плавала российская жестянка, впрочем недолго. Пару филигранных попаданий и российский катер перепрофилировались на подлодку.

Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов. Поисково-спасательная операция российских окупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.

Утрату подтвердили и в РФ

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Подтвердили утрату и россияне. Говорят, вероятно бойцам ГУР удалось попасть прямо под пусковые установки ракет "Москит" и от детонации боекомплекта корабль разорвало изнутри. Куда девались моряки, никто не уточняет. На борту их могло быть до 40, так что рыбы без ужина не останутся.

Очередная отрицательная победа РФ на море вызвала бурную реакцию сети. И если украинцы уже активно создают мемы, сравнивая "Ивановец" с "Титаником", то на московских болотах буквально слышен стон пропагандистов.

Донат окупился

Как заявили в украинской спецслужбе, реализовать такую сложную операцию в тылу врага удалось при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United 24. Так что можно сказать, что на потопление "Ивановца" донатили всем миром. Россияне моментально остались без катера стоимостью 70 миллионов долларов США.

Предупреждение Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу CNN анонсировал существенное увеличение дроновых атак. По словам Буданова, россияне должны почувствовать и увидеть своими глазами, как горят нефтебазы, заводы и военные производства.

Следующие 6 месяцев "будут интересны". Вот такой таинственный анонс сделал украинский разведчик. Что именно задумали спецслужбы, Буданов не говорит, но занавес немного приоткрыл. Надо только сдержаться и дождаться конца продолжающегося российского наступления. По его мнению, основные события на линии фронта начнутся весной или в начале лета.

Ранее в интервью телеканалу "Мы-Украина" Буданов заявил, что картина на фронте прояснится ближе к весне, когда россияне выдохнутся. Сейчас украинская армия успешно сдерживает превосходящие силы врага на большинстве направлений, а успехи, которые имеют российские войска под Авдеевкой, совсем не соответствуют ожиданиям Путина.

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"Х*хлыыы!" Буданов преподнес сюрприз Путину: российский "Титаник" пошел ко дну!