Буданов зробив сюрприз Путіну: як російський "Івановєц" пішов на дно

Вартість втраченого Росією корабля становить орієнтовно $60-70 млн доларів. За попередніми даними, на борту були близько 40 окупантів, які скоріше за все теж загинули.

Головне управління розвідки Міноборони України продовжує вражати! Українським бійцям вдалося знищити черговий "русскій ваєнний корабль" з назвою “Івановєц”. Судно наздогнала карма, а точніше українські морські дрони!

І це ще не все! Головний розвідник країни Кирило Буданов приголомшив прогнозом щодо війни та пообіцяв зробити наступні 6 місяців “запальними” для росіян! Деталі блискучої роботи ГУР та чим закінчиться війна на думку генерала Буданова, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

1 лютого бійці Головного управління розвідки похизувалися новим успіхом на морі. Українські оператори дронів успішно вполювали в морі російський ракетний катер “Івановєц”. Це – великий ракетний катер проєкту 12411 "Блискавка", призначений для знищення бойових надводних кораблів, десанту та транспорту, а також прикриття від надводних та повітряних загроз.

У межах блискучої операції ГУР, безпілотники непомітно запливли аж в озеро Донузлав на заході Криму. Там на рейді як раз і плавала російська бляшанка, утім недовго. Пару філігранних влучань і російський катер перепрофілювався на підводний човен.

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Втрату підтвердили і у РФ

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Підтвердили втрату і росіяни. Кажуть, вірогідно бійцям ГУР вдалося поцілити просто під пускові установки ракет “Москіт” і від детонації боєкомплекту корабель розірвало зсередини. Куди поділись моряки, ніхто не уточнює. На борту їх могло бути до 40, тож риби без вечері не залишаться.

Чергова від’ємна перемога РФ на морі викликала бурну реакцію мережі. І якщо українці уже активно створюють меми, порівнюючи "Івановєц" з "Титаніком", то на московських болотах буквально чутно стогін пропагандистів.

Донат окупився

Як заявили в українській спецслужбі, реалізувати таку складну операцію у тилу ворога вдалося за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United 24. Тож, можна сказати, що на потоплення “Івановца” донатили усім світом. Росіяни ж вмить залишились без катера вартістю 70 мільйонів доларів США.

Попередження Буданова

Очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю американському телеканалу CNN анонсував суттєве збільшення дронових атак. За словами Буданова, росіяни мають відчути і побачити на власні очі, як горять нафтобази, заводи та військові виробництва.

Наступні 6 місяців "будуть цікавими". Ось такий таємничий анонс зробив український розвідник. Що саме задумали спецслужби, Буданов не каже, утім завісу трохи привідкрив. Треба тільки стриматися і дочекатися кінця російського наступу, який зараз триває. На його думку, основні події на лінії фронту почнуть відбуватися навесні чи на початку літа.

Раніше в інтерв’ю телеканалу “Ми-Україна” Буданов заявив, що картина на фронті проясниться ближче до весни, коли росіяни видохнуться. Наразі українська армія успішно стримує переважаючі сили ворога на більшості напрямків, а ті успіхи, що мають російські війська під Авдіївкою, зовсім не відповідають очікуванням Путіна.

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"Х*хлыыы!" Буданов зробив сюрприз Путіну: російський "Титанік" пішов на дно!