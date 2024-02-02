Як вдалося знищити "Івановєц" і наскільки це серйозна втрата для РФ

За даними ГУР, вартість ракетного катера "Івановєц", який було знищено в Криму, оцінюється в 60-70 мільйонів доларів. Проте вартість – це не головне. Натомість як бойова одиниця – це вагома втрата, тому що не так багато таких кораблів у них залишилось.

Про це в ефірі українського радіо сказав капітан 1 рангу у відставці Володимир Заблоцький.

Як зазначає експерт, в деяких флотах їх називають корветами. В нього:

4 пускових протикорабельних ракет "Москіт"

одна 76-мм універсальна гармата і дві шестиствольних 30-мм

швидкість – 42 вузли

екіпаж – 40-44 особи

водотоннажність – 460 тонн

довжина – 56,1 метра

призначення – знищення надводних кораблів.

Як вдалося знешкодити корабель

Як пояснив Заблоцький, ураження відбулося на озері Донузлав в Криму. Воно з Чорним морем поєднане каналом. Зараз росіяни використовують цю базу "Новоозерне" у власних цілях. І цей корабель був на чергуванні, перебував у повній бойовій готовності.

"Він очікував і знав, що його атакують, він стріляв по цих безекіпажних катерах, але нічого йому це не дало. Якщо проаналізувати доступні відео, розповсюджені нашими військовими, то йдеться про морський бій в замкнутій акваторії. Тобто, корабель відстрілювався, маневрував, намагався уникнути влучення, але йому це не вдалося", – зазначив капітан.

Корабель атакували безекіпажні катери типу MAGURA – це унікальна вітчизняна розробка. Вони передбачають дистанційне керування.

"Перший катер влучив в кормову частину, ціль втратила можливість рухатися. Другий катер влучив з лівого борту в район машинного відділення, почалась пожежа. Третій катер влучив також в лівий борт, в середній частині здетонували два "Москіти" лівого борту. Його розірвало і корабель пішов на дно. На цьому історична подія закінчилась", – каже експерт.

На кораблі, деталізував він, було 44 особи ракетники, механіки, матроси палубної команди, офіцери. Зрозуміло, що підготовка будь-якого екіпажу займає тривалий час.

"Особливо офіцерів підготувати дуже важко – це "товар" дуже вартісний. Тому можна говорити, що втрачено екіпаж, втрачено корабель. А головне – іміджева втрата. Бо це надводний ударний корабель, їх не так багато. Тобто, це суттєві втрати, як то кажуть, "стаканчик наповнюється крапельками" і потім вже буде результат", – підсумував Заблоцький.

Раніше зазначалося, що російський ракетний катер “Івановєц” не встиг набрати швидкість, щоб утекти від ударів.

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