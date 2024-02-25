Якому знаку зодіаку пощастить 26 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 26 лютого?

День набуття внутрішньої і зовнішньої гармонії, яку дає відчути позитивна космічна енергія. Можна розпочинати роботу над новими проєктами – особливо якщо вони мають стосунок до творчості в будь-якому її вигляді. Рутинні справи, навіть найважливіші та найнеобхідніші, краще відкласти. Можна також купувати і продавати рухоме й нерухоме майно та вирушати в подорож – незважаючи на епідемію, вона виявиться вдалою.

Терези

Терези можуть розраховувати на сприятливі умови для досягнення будь-якої – навіть дуже складної та трудомісткої – мети. Здаватиметься, що на боці представників знака перебуває сама доля, яка допоможе їм у виконанні будь-якого завдання. Найголовніше в ситуації, що склалася – не прогаяти щасливий шанс отримати бажане, оскільки повториться він не скоро.

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