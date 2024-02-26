В Україні здорожчала оренда житла: яка область у топі та які ціни

Що обов'язково треба перевірити перед угодою про оренду житла.

В Україні значно здорожчала оренда житла – лідирує Закарпатська область, а Київ опинився на четвертому місці.

Про це пише OBOZ.UA.

У Києві, у січні 2023 року, вартість оренди однокімнатної квартири становила 8 тис. грн на місяць. Проте за рік, у січні 2024 року, житло здорожчало на 4 тис. грн.

Середня вартість, за даними сайті оренди житла, становить вже 12 тис. грн.

Проте ціни на оренду житла також залежить від таких факторів:район; наближеність до станції метро; стан квартири (ремонт); поверх; стан навколишньої інфраструктури та місць загального користування тощо.

Так, однокімнатну квартиру у Деснянському районі Києва можна орендувати за 7 тис. грн, у Святошинському – за 9 тис. А в Печерському районі середня вартість житла досягла 26,8 тис. грн.

За даними Державної служби статистики, у середньому в Україні вартість оренди нерухомості зросла за рік на 15,9%. У середньому ціна склала 6,6 тис. грн.

Так, за темпами подорожчання на першому місці опинилась Закарпатська область. Офіційна статистика показує зростання цін за рік на 46,2% до 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Львівська область опинилась на другому місці з середнім цінником у 11,9 тис. грн.

Найнижчі ціни на оренду житла у прифронтовій Херсонській області – 2831 грн.

Як не стати жертвою шахраїв

Перевіряти документи. На сайті Мін'юсту чи в "Дії" можна замовити витяг з реєстру прав на нерухоме майно. Документ коштує приблизно 40 грн.

Ви отримаєте інформацію про те, хто володіє житлом. Договір треба підписувати із власником квартири. У реєстрі також можна знайти й інформацію про обтяження на житло. Якщо, наприклад, квартира арештована судом через борги по іпотеці.

Договір можна підписувати без нотаріуса, а типовий бланк можна безкоштовно знайти в Інтернеті.

Не платити "рієлторам" та "власникам" до заключення договору. Якщо власник квартири просить у вас частину коштів надіслати ще до перегляду квартири, щоб "переконатись, що ви збираєтесь орендувати", або якщо "рієлтор" просить гроші за свої послуги авансом, найімовірніше, ви маєте справу із шахраями.

Платити треба тільки після того, як ви переглянули квартиру, домовились із власником, перевірили документи і підписали договір оренди.

Нагадаємо, українці залишаються без квартир – як працюють нові схеми "чорних" кредиторів.

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