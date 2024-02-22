Сирський проводить аудит Сил оборони: скільки військових за два роки досі не були на фронті

За словами Арахамії, під час аудиту виявили "умовно, 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генштабу, і не воювали".
Новий головком ЗСУ генерал Олександр Сирський наразі проводить аудит всіх Сил оборони.
Про перші результати аудиту розповів очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".
"Пан Сирський зараз робить аудит всіх Сил оборони. Чому? Тому що 2 роки поспіль кажуть, що є бригади або підрозділи, які 2 роки на війні без ротації, а є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія – 900 тисяч, умовно, 300 тисяч з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч", – сказав нардеп.
Арахамія уточнив, що звісно, всім зрозуміле співвідношення: на кожного солдата, який на передовій, мають бути військові, які задіяні у логістиці, зв'язківці, ремонт техніки, штаб і таке інше.
"Але все одно завжди є це питання. Зараз робиться аудит і вже знайшли (я не можу зараз сказати подробиці), умовно, 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу, і не воювали", – сказав Арахамія.
За його словами, ці люди вже отримали відповідний наказ і зараз їх готують на підсилення сил на фронті.
"Я вважаю, що цифра буде набагато більша.. Що це дасть?.. От є цей внутрішній резерв... Тоді підкорегуюється трошки цифра потреби на мобілізацію. Це гарна новина для суспільства, тому що все ж таки тримати економіку треба", – підсумував лідер фракції "Слуга народу".
Раніше повідомлялося, що президент Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу", зокрема розповів про аудит у ЗСУ, і що новий головком ЗСУ вже знайшов тисячі військових, які жодного разу не були в зоні бойових дій.
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