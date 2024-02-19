Законопроєкт про мобілізацію: нардеп назвав найдискусійніші пункти

За словами Веніславського, головні дискусійні моменти пов'язані з допустимим конституційним обмеженням прав і свобод.

Внесення правок до законопроєкту про посилення мобілізації триває до 21 лютого. Тому Комітет не приступав розгляду всіх пропозицій від нардепів. Станом на сьогодні є вже майже 1200 правок від нардепів.

Про це розповів народний депутат, член спілки Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський в ефірі "24 Каналу".

Він припустив, що за останні дні кількість поправок може збільшитися до 1500. Тому навряд чи Комітет ВР зможе їх розглянути протягом одного-двох днів. Велика ймовірність, що розглядатимуть ці законодавчі пропозиції у березні.

За словами Веніславського, головні дискусійні моменти пов'язані з допустимим конституційним обмеженням прав і свобод.

Виїзд за кордон та обмеження права власності

"З обмеженням на виїзд та обмеженням права власності великих питань майже не виникає, тому що ці обмеження допускають всі міжнародні стандарти, так само як і Закон України "Про правовий режим воєнного стану", – сказав нардеп.

Крім того, є запитання до механізму запровадження цих обмежень. Зокрема, процес адміністративного судочинства, розгляд справи у дещо спрощеному порядку можуть стати предметом дискусій на засіданні і комітету, і парламенту.

Електронний кабінет

"Я особисто заявляв, що не бачу тут (у запровадженні е-кабінету призовника. – Ред.) якихось проблем, але бачу, що деякі мої колеги не спрймають такі пропозиції", – каже Веніславський.

Відстрочка студентам та зниження мобілізаційного віку

"Також багато дискусій щодо можливості від збереження відстрочки від призову осіб, які здобувають вищу освіту, навчаються в аспірантурі. Статистика показує, що кількість охочих здобути другу чи третю вищу освіту в чоловіків після 25 – 27 років суттєво збільшилася. Майже 100 тисяч таких охочих з'явилося. Так само, як і охочих здобути науковий ступінь за власні кошти", – сказав нардеп.

Демобілізація

Веніславський визнав, що бійці, які воюють від початку повномасштабного вторгнення, критикують норму про демобілізацію через 36 місяців.

"Треба враховувати, що безпосередню участь у бойових діях бере не така велика кількість особового складу, яка загалом є у секторі безпеки. Тому думаю, що ми знайдемо механізм, щоб забезпечити можливість звільнення", – зазначив він.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація по-новому: стало відомо, які правки хочуть внести в законопроєкт!

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