Законопроект о мобилизации: нардеп назвал самые дискуссионные пункты

По словам Вениславского, главные дискуссионные моменты связанные с допустимым конституционным ограничением прав и свобод.

Внесение правок в законопроект об усилении мобилизации продолжается до 21 февраля. Поэтому Комитет не приступал к рассмотрению всех предложений от нардепов. На сегодняшний день есть уже почти 1200 правок от нардепов.

Об этом рассказал народный депутат, член союза Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в эфире "24 Канала".

Он предположил, что в последние дни количество поправок может увеличиться до 1500. Поэтому вряд ли Комитет ВР сможет их рассмотреть в течение одного-двух дней. Большая вероятность, что эти законодательные предложения будут рассматриваться в марте.

По словам Вениславского, главные дискуссионные моменты связаны с допустимым конституционным ограничением прав и свобод.

Выезд за границу и ограничение права собственности

"С ограничением на выезд и ограничением права собственности больших вопросов почти не возникает, потому что эти ограничения допускают все международные стандарты, равно как и Закон Украины "О правовом режиме военного положения", – сказал нардеп.

Кроме того, есть вопросы к механизму введения этих ограничений. В частности, процесс административного судопроизводства, рассмотрение дела в несколько упрощенном порядке могут стать предметом дискуссий на заседании и комитета, и парламента.

Электронный кабинет

"Я лично заявлял, что не вижу здесь (во внедрении е-кабинета призывника. – Ред.) каких-либо проблем, но вижу, что некоторые мои коллеги не воспринимают такие предложения", – говорит Вениславский.

Отсрочка студентам и снижение мобилизационного возраста

Также много дискуссий о возможности отсрочки от призыва лиц, получающих высшее образование, учатся в аспирантуре. Так же, как и желающих получить научную степень за собственные средства", – сказал нардеп.

Демобилизация

Вениславский признал, что бойцы, воюющие с самого начала полномасштабного вторжения, критикуют норму о демобилизации через 36 месяцев.

"Надо учитывать, что непосредственное участие в боевых действиях принимает не такое большое количество личного состава, которое в целом есть в секторе безопасности. Поэтому думаю, что мы найдем механизм, чтобы обеспечить возможность увольнения", — отметил он.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация по-новому: стало известно, какие правки хотят внести в законопроект!

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