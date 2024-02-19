Муж во время развода потребовал от жены вернуть почку

Врачи сказали, что это просто невозможно.

Мужчина, который должен был развестись, попросил жену вернуть довольно необычный подарок – почку.

Об этом пишет Daily Star.

Доктор Ричард Батиста решил не идти по обычному пути: просить дом или другое имущество в связи с разводом, а вместо этого решил получить немного больше своей бывшей еще в 2009 году.

Он и Донелл поженились в 1990 году, и у них родилось трое детей, но он утверждал, что проблемы в браке возникли после того, как проблемы со здоровьем его супруги достигли апогея.

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В 2001 году он принял судьбоносное решение, любезно пожертвовав одну из своих почек жене после того, как она, к сожалению, перенесла две неудачные трансплантации.

Тогда он сказал: "Моим главным приоритетом было спасти ей жизнь. Вторым бонусом было изменить брак".

Несмотря на то, что ей удалось спасти жизнь, через четыре года Донелл подала на развод, к огромному разочарованию доктора Батисты.

Обвинив ее в романе, он гневно ответил, требуя, чтобы она либо вернула ему почку, либо заплатила колоссальные 1,5 миллиона долларов.

Несмотря на его странное требование, медицинские эксперты согласились, что для Донелл совершенно невозможно будет пройти операцию по удалению почки.

Специалист по медицинской этике Роберт Уитч сказал: "Теперь это ее почка и удаление почки будет означать, что ей придется быть на диализе, иначе это убьет ее".

Неудивительно, что ни одно из требований доктора Батисты не было удовлетворено, и Верховный суд округа Нассау своим решением на 10 страницах отклонил его просьбу.

Судья Джеффри Гроб заявил: "Попытки ответчика добиться и получить денежную компенсацию не только противоречат установленным законом распоряжениям, но и грозит ответчику уголовным преследованием".

Напомним, женщина развелась с мужем из-за того, что он не принимал душ и редко чистил зубы. Также он мог пять дней не менять одежду.

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