ЕС начал официальное расследование по TikTok — причины

В случае доказанного факта нарушения TikTok норм закона на соцсеть, вероятно, наложат штраф в размере до 6% его годовой прибыли.

Европейская комиссия открыла официальное производство против китайской соцсети TikTok в соответствии с законом о цифровых услугах, чтобы проверить, достаточно ли эта платформа делает для защиты детей

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ 19 февраля.

"Сегодня мы начинаем расследование по TikTok по подозрению в нарушении прозрачности и обязательств по защите несовершеннолетних: дизайн, который вызывает зависимость, ограничение времени использования экрана, проверка возраста, настройку конфиденциальности по умолчанию", — заявил еврокомиссар Тьерри Бретон.

Согласно закону ЕС о цифровых услугах (DSA), который распространяется на все онлайн-платформы с 17 февраля, крупные онлайн-платформы и поисковые системы должны вводить меры по борьбе с незаконным онлайн-контентом и рисками для общественной безопасности.

"Защита несовершеннолетних является приоритетом правоприменения для DSA. Как платформа, охватывающая миллионы детей и подростков, TikTok должна полностью отвечать требованиям DSA и должна играть особую роль в защите несовершеннолетних в интернете", — заявил Бретон.

Еврокомиссия сообщила, что расследование будет сосредоточено на дизайне системы TikTok, включая алгоритмические системы, способные стимулировать поведенческие зависимости и создавать так называемые "эффекты кроличьей норы".

Также будет проверяться, ввел ли TikTok соответствующие меры для обеспечения высокого уровня конфиденциальности и безопасности для несовершеннолетних. Помимо защиты несовершеннолетних, Комиссия рассматривает, предоставляет ли TikTok надежную базу данных о рекламе на своей платформе.

Источник сообщает, что это второе расследование ЕС на основании закона о цифровых услугах после соцсети X Илона Маска, в отношении которой продолжается расследование.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, как заботиться об эмоциональной защите школьников. В частности, педагогиня, психологиня и директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская рассказывала об аккаунтах в Facebook, Instagram или TikTok и влиянии контента на психику ребенка.

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