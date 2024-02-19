ЄС розпочав офіційне розслідування щодо TikTok — причини

У разі доведення факту порушення TikTok норм закону на соцмережу, ймовірно, накладуть штраф у розмірі до 6% його річного прибутку.

Європейська комісія відкрила офіційне провадження проти китайської соцмережі TikTok відповідно до закону про цифрові послуги, щоб перевірити, чи достатньо ця платформа робить для захисту дітей

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ 19 лютого.

"Сьогодні ми розпочинаємо розслідування щодо TikTok через підозру в порушенні прозорості та зобов’язань щодо захисту неповнолітніх: дизайн, який викликає залежність, обмеження часу використання екрана, перевірка віку, налаштування конфіденційності за замовчуванням", — заявив єврокомісар Тьєррі Бретон.

Згідно з законом ЄС про цифрові послуги (DSA), який поширюється на всі онлайн-платформи з 17 лютого, великі онлайн-платформи і пошукові системи мають запроваджувати заходи боротьби з незаконним онлайн-контентом і ризиками для громадської безпеки.

"Захист неповнолітніх є пріоритетом правозастосування для DSA. Як платформа, яка охоплює мільйони дітей і підлітків, TikTok повинна повністю відповідати вимогам DSA і має відігравати особливу роль у захисті неповнолітніх в інтернеті", — заявив Бретон.

Єврокомісія повідомила, що розслідування буде зосереджено на дизайні системи TikTok, включаючи алгоритмічні системи, які можуть стимулювати поведінкові залежності та створювати так звані "ефекти кролячої нори".

Також буде перевірятися, чи TikTok запровадив відповідні заходи для забезпечення високого рівня конфіденційності та безпеки для неповнолітніх. Крім питання захисту неповнолітніх, Комісія розглядає, чи надає TikTok надійну базу даних про рекламу на своїй платформі.

Джерело повідомляє, що це друге розслідування ЄС на підставі закону про цифрові послуги після соцмережі X Ілона Маска, стосовно якої триває розслідування.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, як дбати про емоційний захист школярів. Зокрема педагогиня, психологиня і директорка дистанційної школи "Атмосферна школа" Тетяна Серебрянська розповідала про акаунти у Facebook, Instagram чи TikTok і вплив контенту на психіку дитини.

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