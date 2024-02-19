На Полтавщине прорвало газопровод – подробности

В Полтавской области, в селе Большая Багачка, 19 февраля произошел прорыв газопровода высокого давления. Аварию ликвидируют, загазованности территории нет.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Специалисты прилагают усилия, чтобы жители не ощутили последствий порыва. Сейчас голубое топливо в домах есть, однако все же возможны временные отключения газа в Большой Багачке и селах Кротовщина, Довгаловка, Буряковщина, Затон, Байрак, Малая, Решетиловка, Якимовое, Балюки. Это более 2900 абонентов", – уточнил Пронин.

Он также добавил, что бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее возобновить газоснабжение.

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