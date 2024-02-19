На Полтавщині прорвало газопровід – подробиці

На Полтавщині, у селищі Велика Багачка, 19 лютого стався провив газопроводу високого тиску. Аварію ліквідовують, загазованості території немає.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Фахівці докладають зусиль, щоб жителі не відчули наслідків пориву. Нині блакитне паливо у домівках є, проте все ж можливі тимчасові відключення газу у Великій Багачці й селах Кротівщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимове та Балюки. Це понад 2900 абонентів", - уточнив Пронін.

Він також додав, що бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання.

Нагадаємо, на Львівщині п'яний депутат намагався переїхати поліцейського.

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