Мобілізація в Україні: влада розглядає два варіанти економічного бронювання

В Україні розглядають введення економічного бронювання від мобілізація і вже є два варіанти, як це може працювати.

Які можливі схеми такого бронювання, хто підпадає під категорії і як пояснюють такі нововведення — в сюжеті “Сніданку з 1+1”.

Шестеро працюючих на одного військового — саме таким має бути співвідношення цивільних та військових для життєдіяльності української економіки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Тому зараз Офіс президента та ініціативна група у Верховній Раді розглядають процедуру економічного бронювання.

Ідея економічного бронювання полягає в тому, щоб підприємства могли забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Це не стосується уже заброньованих раніше пів мільйона працівників критичних галузей економіки. Чому це потрібно? Деталі озвучив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в інтервʼю “Українській правді”:

“Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4-5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші”.

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Тобто, якщо влада все ж планує мобілізувати 500 тисяч до війська, то для їх утримання потрібно два мільйона тих, хто працює.

Зараз влада розглядає два варіанти економічного бронювання. Перший — висока заробітна плата, з якої платитиметься податок. Нижня межа входу, яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання — 30-35 тисяч гривень на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складатимуть до 18 тисяч гривень, які потрібні для задовільного забезпечення Збройних сил.

Друга модель базується на впровадженні нового спеціального податку — такого собі військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну бронь, то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тисяч гривень. Таку ж можливість пропонується надати активним ФОПам. Обидві концепції схожі в оцінках надходжень у бюджет. Вони можуть скласти від 200 до 350 млрд грн на рік.

Цьогоріч бюджет Міноборони на закупівлю озброєння для ЗСУ складає орієнтовно 270 млрд грн. Тому економічне бронювання могло б забезпечити подвоєння цього бюджету.

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