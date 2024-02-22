З літаком Лаврова у Бразилії трапився конфуз

Латиноамериканське турне очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який раніше відвідав Кубу та Венесуелу, а потім попрямував на зустріч міністрів G20 до Бразилії, обернулося проблемами. Місцеві постачальники пального відмовилися заправляти літак російського урядовця, який перебуває під санкціями США через російську агресію в Україні.

Як повідомляє AeroTelegraph, урядовий літак Лаврова — Іл-96 з реєстраційним номером RA-96019 — бразильська компанія Vibra Energia відмовилися заправляти через ризик потрапити під вторинні санкції США.

Ці санкції стосуються не лише його як фізичної особи, але й компаній, які надають йому будь-які послуги. Таким чином, постачальники палива, які обслуговують будь-які літаки, якими користувався Лавров, можуть потрапити під санкції із забороною вести бізнес із США, включно з приватними американськими компаніями.

У результаті під загрозою зриву опинився переліт Лаврова з Ріо-де-Жанейро, де відбувався саміт міністрів G20, до бразильської столиці Бразиліа, де російський міністр планував зустріч із президентом країни Лула да Сілвою.

Без додаткової заправки російському урядовому Іл-76 не вистачило б палива на подальший переліт до Касабланки (Марокко), де він знову буде дозаправлений, а потім летітиме до Росії маршрутами, які оминають європейський повітряний простір.

Щоб не скасовувати зустріч, уряд Бразилії проконсультувався з бразильськими ВПС щодо наявності авіаційного гасу на авіабазі Галеан, але військові повідомили, що його недостатньо.

Після того як російський лайнер остаточно відмовилися заправляти, бразильська сторона запропонувала Лаврову залишити свій Іл-76 в Ріо-де-Жанейро та полетіти до Бразиліа, підсівши “попутником” на літак очільника МЗС Бразилії Мауро Вієйри. Згодом той же літак поверне Лаврова до Ріо.

Увечері в четвер, 22 лютого, російські пропагандисти повідомили, що голова зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров все таки долетів до Бразиліа. Подробиць його поневірянь не повідомляють.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дорогою до Нью-Йорка подолав відстань від Москви до США північним шляхом в обліт недружніх країн за 12 годин 45 хвилин.

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