С самолетом Лаврова в Бразилии случился неожиданный конфуз

Латиноамериканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова, ранее посетившего Кубу и Венесуэлу, а затем направившегося на встречу министров G20 в Бразилию, обернулось проблемами. Местные поставщики горючего отказались заправлять самолет российского чиновника, который находится под санкциями США из-за российской агрессии в Украине.

Как сообщает AeroTelegraph, правительственный самолет Лаврова – Ил-96 с регистрационным номером RA-96019 – бразильская компания Vibra Energia отказались заправлять из-за риска попасть во вторичные санкции США.

Эти санкции касаются не только его как физического лица, но и компаний, предоставляющих ему любые услуги. Таким образом, поставщики топлива, обслуживающие любые самолеты, которыми пользовался Лавров, могут попасть под санкции с запретом вести бизнес с США, включая частные американские компании.

В результате под угрозой срыва оказался перелет Лаврова из Рио-де-Жанейро, где проходил саммит министров G20, в бразильскую столицу Бразилиа, где российский министр планировал встречу с президентом страны Лула да Силвой.

Без дополнительной заправки российскому правительственному Ил-76 не хватило бы топлива на дальнейший перелет в Касабланку (Марокко), где он снова будет дозаправлен, а затем будет лететь в Россию маршрутами, обходящими европейское воздушное пространство.

Чтобы не отменять встречу, правительство Бразилии проконсультировалось с бразильскими ВВС по поводу наличия авиационного керосина на авиабазе Галеан, но военные сообщили, что его недостаточно.

После того как российский лайнер окончательно отказались заправлять, бразильская сторона предложила Лаврову покинуть свой Ил-76 в Рио-де-Жанейро и улететь в Бразилиа, подсев "попутчиком" на самолет главы МИД Бразилии Мауро Виейры. Впоследствии тот же самолет вернет Лаврова в Рио.

Вечером в четверг, 22 февраля, российские пропагандисты сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров все-таки долетел до Бразилиа. Подробности его скитаний не сообщают.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по дороге в Нью-Йорк преодолел расстояние от Москвы до США северным путем в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.

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