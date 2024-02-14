Лавров зробив заяву про "дипломатичні" переговори України та РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до дипломатичного закінчення війни проти України, але хоче залишити собі всі ті території, які вона встигла окупувати.

Про це повідомлять росЗМІ з посиланням на заяву Лаврова в Держдумі РФ 14 лютого.

"Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації", - сказав міністр країни-агресорки.

Лавров також додав, що оскільки "західні країни" не хочуть враховувати інтереси Москви та "реалії, що склалися на землі", то варіантів домовитися "поки що не проглядається".

"Однак, за відсутності у тих, хто оголосив нам війну, серйозних пропозицій і (з урахуванням) їхнього небажання враховувати ні наші інтереси, ні реалії на землі, говорити за столом переговорів поки що не вийде. Варіантів таких не проглядається", - сказав Лавров.

Він також заявив, що нібито Вашингтон і його союзники "не полишають мрій" про нанесення Росії стратегічної поразки. Водночас Лаврову привиділося, що російська армія нібито "успішно діє" на "українському театрі воєнних дій", і нібито "на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну".

Міністр країни-агресорки також вкотре повторив, що безпека Росії і захоплених окупантами українських територій нібито "буде надійно забезпечена, а цілі спецоперації (війни проти України − ред.) у цьому контексті будуть досягнуті", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія досягає своїх цілей у так званій "СВО" "переважно мирним шляхом". У Кремлі традиційно звинуватили Україну у начебто тому, що вона відкидає "пропозиції" Росії щодо мирних переговорів, і заявили про продовження війни.

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